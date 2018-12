Mais de 100 feridos e 1.300 detidos. Balanço de um dia de confrontos em França

O protesto dos "coletes amarelos" está controlado após os confrontos deste sábado, em França, afirma o ministro do Interior, Christophe Castaner.

Cerca de 125 mil pessoas manifestaram-se nas ruas do país, segundo o balanço avançado ao final da tarde pelo governante.

Em resultado de confrontos com a polícia foram detidos ou identificados um total de 1.385 manifestantes, indica a mesma fonte.

Em todo o país, foram registados este sábado 118 feridos entre os manifestantes e 17 agentes da polícia, avança o governo.

Já a prefeitura de Paris indica que só na capital há 71 feridos, sete são elementos das forças de segurança.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, garante que, se for necessário, o grande contingente policial continuará nas ruas no domingo para garantir a segurança.

Em Paris, foram destacados oito mil polícias. Em toda a França, cerca de 90 mil agentes estiveram este sábado a controlar as manifestações dos "coletes amarelos".

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro, Edouard Philippe, afirmou que o Presidente Emmanuel Macron vai anunciar medidas para restaurar a unidade nacional.

Edouard Philippe volta a apelar ao diálogo com os manifestantes, depois de mais um dia de confrontos em França.