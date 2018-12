Alta tensão em França. 475 detidos em dia de nova manifestação

Em França já foram detidas 475 pessoas e intercetadas e identificadas mais de 600 em dia de nova manifestação dos coletes amarelos.

Os detidos são pessoas que não passaram nas revistas da policia, que está em peso nas principais ruas de Paris, ou que se envolveram em confrontos com as autoridades.



Há ainda notícia de vários feridos, segundo informações veiculadas pelas autoridades francesas, nas redes sociais.

As imagens que chegam de Paris mostram constantes trocas de granadas de gás lacrimogéneo, lançados pela polícia e devolvidos pelos manifestantes, bem como alguns incêndios e lançamento de projéteis contra as forças de segurança. As estimativas, por volta das 13h45, são de cerca de 31 mil manifestantes em todo o país, com os focos de maior tensão a viverem-se na capital.

Esta manhã o ministro do Interior já esteve coma as forças de segurança nos Campos Elísios, em Paris, ponto central das manifestações das ultimas semanas. O primeiro-ministro Edouard Philippe fez uma curta declaração em que agradeceu a todos os que têm apelado à calma e apelou a todos os que simplesmente se querem manifestar para que não se misturem com "quem quer causar violência, pilhar e roubar".

"Queremos continuar a conversar com os representantes deste movimento", afirmou o primeiro-ministro. Há informação ainda de que o Presidente Macron irá falar na segunda-feira, às 20h locais.

O Governo francês teme o regresso da violência às ruas e mobilizou cerca de 90 mil agentes para a manifestação deste sábado, cerca de 8 mil apenas em Paris.

O português Fernando Engler, um tradutor que vive em França, fala de protestos um pouco por todo o pais. "Há notícias de bloqueios em Marselha, Estrasburgo, Lyon, Paris, Bordeus e uma tentativa de bloqueio ao porto de Calais. Os manifestantes pretendem causar um rombo à economia nacional e local. O bloqueio aos portos causa um enorme prejuízo. Há postos de abastecimento bloqueados por todo o país, incluindo na Córsega e há notícia de uma tentativa de incêndio a uma esquadra da brigada de trânsito das autoestradas."

Como medida de precaução vão estar fechados dezenas de museus e locais turísticos, entre eles a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e o Museu do Louvre e os comerciantes foram aconselhados a não abrir portas.

Na base das manifestações dos "coletes amarelos", que já decorrem há semanas, está a subida do imposto sobre os combustíveis. A medida já foi suspensa pelo Governo, mas não está a travar os protestos em França.