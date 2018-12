Jackson Martínez. “Jogo muito estranho que nunca tinha vivido"

O avançado do Portimonense Jackson Martínez foi ovacionado no Dragão e isso emocionou o jogador no regresso “a casa”.

No final do jogo, que o FC Porto venceu 4-1, o colombiano considerou que foi “um jogo muito estranho que nunca tinha vivido. Tinha sentimentos divididos e estou muito grato pela forma como fui recebido por toda a gente. Nunca pensei jogar contra o FC Porto, ainda por cima pela ligação fantástica que tenho com todos os intervenientes, que sempre foram especiais para mim desde que cheguei até que saí”.

O jogador, que tenta recuperar de uma grave lesão que o afastou do relvado durante dois anos, saiu com grandes dificuldades aos 74 minutos.

“É uma luta constante, e será sempre enquanto sentir esta dificuldade para jogar. Na primeira parte senti-me bem, mas com o avançar do jogo foi piorando cada vez mais. A vontade de não me render e continuar a poder jogar, por momentos como estes que te ajudam a manter a força, apesar de não ser nada fácil”.

Sobre a possibilidade de voltar aos azuis e brancos, Jackson reconhece que “seria um sonho”.

“É uma ligação muito forte, foram três anos de uma ligação fortíssima com o clube, adeptos, talvez pela minha entrega a cada jogo. Seria o homem mais feliz do mundo”, acrescentou.