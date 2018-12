Jackson homenageado no regresso ao Dragão. "Poucos passaram por um calvário assim"

O avançado colombiano Jackson Martínez regressou, esta sexta-feira, ao Estádio do Dragão, ao serviço do Portimonense, depois de ter passado três temporadas ao serviço do FC Porto.

Com visíveis problemas físicos, o ponta-de-lança de 32 anos alinhou de início e não marcou qualquer golo. No final da partida, "Cha Cha Cha" não marcou presença na "flash interview", mas mereceu comentários de António Folha e Sérgio Conceição.

O técnico do Portimonense explicou o motivo da titularidade de Jackson: "Ele saiu com muitas queixas no último jogo e tivemos a ver até à última hora se poderia jogar. Ele disse que estava pronto e jogou. Deu o seu melhor".

O colombiano foi substituído aos 75 minutos e foi aplaudido pelos milhares de adeptos que estiveram presentes no Estádio do Dragão. Folha destacou a homenagem no regresso à cidade invicta:

"Às vezes é preciso esquecer o futebol e olhar para o homem. Ele é uma pessoa fantástica e passou por muito. Poucos passaram pelo calvário que ele teve de passar, e recebeu uma recompensa no carinho destes adeptos".

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não orientou "Cha Cha Cha" no Estádio do Dragão, mas destacou uma homenagem "merecida":

"Ele é um grande profissional e uma grande pessoa, foi uma homenagem merecida. Passou por momentos difíceis e todos devem louvar Jackson Martínez, é um grande jogador".