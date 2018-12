Folha e a derrota no Dragão: "Fizemos uma grande primeira parte, sem medo de jogar"

António Folha, treinador do Portimonense, gostou da exibição dos seus jogadores apesar da pesada derrota por 4-1 no Estádio do Dragão.

O técnico dos algarvios gostou da exibição e culpa dois erros no início do segundo tempo, que deram origem a dois golos em dois minutos para o FC Porto:

"Contra estas equipas temos de estar 100% concentrados. Não podemos perder bolas em zonas em que o FC Porto pode sair rápido. Isso aconteceu na segunda parte nos dois golos do FC Porto".

Ainda assim, o técnico dá os parabéns aos seus jogadores e destaca o primeiro tempo da sua equipa como ponto positivo:

"Podíamos fazer melhor. Fizemos uma grande primeira parte, sem medo de jogador. Parabéns aos jogadores. Não entramos mal no segundo tempo, mas ficou difícil com os dois golos. Foi um bom espetáculo".

Folha alterou o esquema tático em relação à partida frente ao Tondela e alinhou com cinco jogadores de início: "Já tínhamos jogado com cinco na defesa no início da época. Face aos indisponíveis, tivemos de montar desta forma, para explorar a partir de trás. Criamos oportunidades contra uma equipa muito poderosa".