Getafe falha tentativa de alcançar Real Madrid

Leganés e Getafe empataram (1-1), esta sexta-feira, no encontro que deu o pontapé de saída na jornada 15 da La Liga.

Leandro Cabrera adiantou os madrilenos no marcador, aos 39' mas o conjunto da casa lograria a conquista pontual com o empate de Nyom (64').

Antunes foi suplente utilizado do lado do Getafe, que falha a tentativa de alcançar o Real Madrid na tabela. A equipa comandada por José Bordalás iguala, à condição, Levante, Girona e Espanhol, no sexto posto, ficando a dois dos "merengues".

O Leganés passa a somar 17 pontos, juntando-se provisoriamente ao "comboio" dos 13ºs, na companhia de Celta, Valência e Valladolid. A zona de despromoção está a seis pontos de distância.