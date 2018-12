Viseu não ordenou nenhum sacerdote este ano, mas “nenhuma paróquia está sem padre”

A diocese de Viseu está a preparar a cerimónia de ordenação episcopal de D. Armando Domingues, que irá para bispo auxiliar do Porto, mas o bispo de Viseu, D. António Luciano não esconde que gostaria de ter ordenado pelo menos um sacerdote este ano, a juntar-se a uma ordenação diaconal e outra episcopal que vão decorrer este mês.

Contudo, o bispo de Viseu garante que nenhuma paróquia fica sem sacerdote. “Nenhuma paróquia está sem padre, se não tivesse padre nomeado, há o bispo que é o padre de todas as paróquias”, afirma.

“Quando um padre deixa uma paróquia, ela não fica vaga porque o arcipreste assume essa responsabilidade, agora claro que num futuro será difícil responder nos moldes em que estamos a responder. Por isso é que o sínodo reestruturou de modo particular a diocese em seis arciprestados, para organizar a diocese”, esclarece o prelado.

Com 208 paróquias, 120 padres que não chegam por exemplo para Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde que aguarda a chegada de um novo sacerdote.

D. António Luciano agradeceu ainda a disponibilidade do bispo emérito de Viseu. “Queremos agradecer ao D. Ilídio Leandro por ele se ter disponibilizado a servir o povo de Deus, ele está a servir em várias paróquias, que é muito mais do que uma paróquia”, sublinha.

O bispo de Viseu quis, no entanto, realçar que o momento é de festa na diocese de Viseu com a ordenação episcopal de D. Armando Esteves Domingues, que era o Vigário Geral da Diocese de Viseu. Foi nomeado pelo Papa para bispo auxiliar da diocese do Porto.