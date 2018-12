João Mário titular no dérbi contra a Juventus

João Mário contra Cristiano Ronaldo e João Cancelo. Duelo português confirmado num dos dérbis mais importantes do campeonato italiano, entre a Juventus e Inter de Milão.

Depois de estar na porta de saída, João Mário tem reconquistado a confiança de Spalletti, que decidiu apostar no médio português para o dérbi.

Do lado da "Vecchia Signora", Cristiano Ronaldo e João Cancelo estão também no onze inicial de Allegri. O lateral direito português vai voltar a jogar do lado esquerdo, face à ausência de Alex Sandro.

A Juventus-Inter de Milão arranca às 19h30, em Turim, a contar para a 15ª jornada da Serie A.

Os onzes

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, João Cancelo, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Pjanic, Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

Inter de Milão: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, João Mário, Politano, Perisic e Icardi.