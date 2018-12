Liga divulga calendarização das jornadas 13 e 14

A Liga de Clubes divulgou, esta sexta-feira, a calendarização e horários das jornadas 13 e 14 do campeonato.

A 13ª jornada será disputada entre sexta-feira, dia 14 de dezembro e domingo, dia 16. O Portimonense-Vitória de Setúbal e Braga-Feirense abrem a jornada.

No sábado jogará o FC Porto, em casa do Santa Clara. Benfica e Sporting jogam apenas no domingo, frente ao Marítimo e Nacional, respetivamente.

A 14ª jornada será disputada em vésperas de Natal, apenas no sábado e domingo. Os três grandes jogarão apenas no domingo. O FC Porto-Rio Ave está marcado para as 15h00, Benfica-Braga às 17h300 e Vitória de Guimarães-Sporting às 20h00.

Quadro de jogos das 13.ª e 14.ª jornadas



13

Portimonense-Vitória de Setúbal, 14 de dezembro, 19h00

Braga-Feirense, 14 de dezembro, 21h15

Boavista-Tondela, 15 de dezembro, 15h30

Chaves-Moreirense, 15 de dezembro, 15h30

Desportivo das Aves-Vitória de Guimarães, 15 de dezembro, 18h00

Santa Clara-FC Porto, 15 de dezembro, 20h30

Rio Ave-Belenenses, 16 de dezembro, 15h00

Marítimo-Benfica, 16 de dezembro, 17h30

Sporting-Nacional, 16 de dezembro, 20h00

14

Feirense-Portimonense, 22 de dezembro, 15h30

Vitória de Setúbal-Santa Clara, 22 de dezembro, 15h30

Tondela-Marítimo, 22 de dezembro, 15h30

Belenenses-Desportivo das Aves, 22 de dezembro, 18h00

Moreirense-Boavista, 22 de dezembro, 20h30

FC Porto-Rio Ave, 23 de dezembro, 15h00

Nacional-Chaves, 23 de dezembro, 15h00

Benfica-Braga, 23 de dezembro, 17h30

Vitória de Guimarães-Sporting, 23 de dezembro, 20h00