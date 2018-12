Perguntas e respostas sobre a greve dos enfermeiros às cirurgias

O pré-aviso de greve abrange todos os enfermeiros dos cinco centros hospitalares. Mas o movimento que recolheu os mais de 360 mil euros de fundo indica que a verba só fica garantida para os profissionais do bloco operatório desses hospitais.

Num protesto realizado a 3 de dezembro, o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros garantiu que os profissionais "não vão desistir da luta" e admitiu que a greve possa ser prolongada para além de 31 dezembro.

O pré-aviso determina que a greve começou às 08h00 de dia 22 de novembro, terminando às 24h00 de 31 de dezembro. O pré-aviso abrange cinco centros hospitalares: Centro Hospitalar S. João (Porto), Centro Hospitalar e Universitário do Porto, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Centro Hospitalar Lisboa Norte e Centro Hospitalar de Setúbal.

Todas as cirurgias serão canceladas?

Estão a ser afetadas as cirurgias programadas, dependendo da quantidade de enfermeiros que adiram à greve. A paralisação pode afetar até cirurgias oncológicas. Contudo, as operações consideradas urgentes serão sempre realizadas, porque há serviços mínimos a cumprir, como em qualquer greve no setor da saúde.

Que impactos está a ter a greve?

A greve já levou ao cancelamento de milhares de cirurgias. Segundo os sindicatos, estão a ser canceladas 500 operações em média por dia.

Os administradores hospitalares alertaram que há doentes em situações críticas que estão a ver as cirurgias adiadas, considerando que o panorama é "extremamente grave".

"Existem várias situações de doentes que necessitam de forma urgente de uma cirurgia sem que seja contemplada pelos serviços mínimos, que, na prática, consideram doentes oncológicos e os que entram pela porta da urgência", afirmou à agência Lusa o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço.

A Ordem dos Médicos estranha por sua vez o "silêncio" e a "passividade" do Governo, avisando que "há muitos doentes prioritários que não estão a ser operados", e pediu a divulgação dos casos das pessoas com cirurgias adiadas.

O que diz o Ministério da Saúde?

A ministra da Saúde marcou para hoje uma reunião com as administrações dos hospitais onde decorre a greve dos enfermeiros, para garantir uma adequada remarcação das cirurgias que estão a ser adiadas.

"O que procuraremos fazer dentro desta circunstância, que é muito penosa sobretudo para os utentes, é encontrar soluções dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", afirmou a ministra.

Por outro lado, Marta Temido apelou às ordens dos médicos e dos enfermeiros para que estejam atentas à greve, assegurando que "nenhum doente é prejudicado" e recusou "alimentar climas de guerra" entre profissões.

"Devemos todos evitar cair numa tentação que sinto que o terreno muitas vezes revela, que é virar as profissões umas contra as outras. (...) O Ministério da Saúde não vai fazer desta situação uma guerra. Está muito preocupado, sim, muito preocupado com os doentes e tudo fará para resolver o problema dos doentes", declarou.