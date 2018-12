Figo e a candidatura à presidência do Sporting: "Não era o momento indicado"

Luís Figo, antigo jogador, admite que poderia ter-se candidatado à presidência do Sporting se vivesse em Portugal e comentou a entrega da Bola de Ouro a Luka Modric.

Em declarações à margem de uma iniciativa da Fundação Luís Figo no Teatro Politeama, o antigo jogador dos leões admite que o facto de viver no estrangeiro eliminou a possibilidade de uma eventual candidatura à presidência do Sporting:

"Se realmente a minha vida pessoal fosse diferente e vivesse em Portugal, poderia ter tomado uma decisão diferente em relação ao que aconteceu no último verão. Estou a viver no estrangeiro e foi difícil poder tomar uma decisão sobre essa oportunidade que surgiu".

Ainda assim, Figo espera que Frederico Varandas faça um bom trabalho à frente do clube leonino: "Achei que não era o momento indicado, mas espero que sejam mais estáveis e que façam um trabalho positivo para trazer os resultados que o clube merece".

Felicitações a Modric pela Bola de Ouro e qualidade da seleção portuguesa

Figo falou ainda sobre a eleição de Luka Modric para o prémio de melhor jogador do ano, eleito pela "France Football". Figo endereçou os parabéns ao croata, "um amigo":

"Fez um ano fantástico e merece todo o respeito e admiração, até porque é meu amigo".