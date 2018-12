Pepa e o Braga: "Vai ser um jogo de arregalar o olho"

Pepa, treinador do Tondela, espera uma grande partida frente ao Braga, a contar para a 12ª jornada da I Liga, e quer que os três pontos fiquem no Estádio João Cardoso.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, Pepa acredita que o jogo frente ao emblema minhoto não vai alterar a "emoção" dos últimos jogos do Tondela:

"Os nossos últimos jogos têm tido muitos golos, e no sábado vai ser outro jogo de arregalar o olho. É com esse intuito que vamos jogar, mas se for para arregalar o olho, que seja para nós, porque queremos os três pontos".

O técnico do emblema tondelense deixou ainda rasgados elogios a Abel Ferrreira, "que está de parabéns porque montou uma equipa muito difícil de contrariar".

"São uma equipa muito forte, têm muitas virtudes e qualidades e poucos pontos fracos", disse.

O Tondela-Braga está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio João Cardoso.