Angela Merkel já tem sucessora

Annegret Kramp-Karrenbauer. O mundo pode precisar de algum tempo para memorizar o nome, mas é assim que se chama a nova líder da CDU, o principal partido da Alemanha.



Kramp-Karrenbauer, que é conhecida informalmente por AKK, sucede a Angela Merkel, que liderou o partido durante 18 anos. Dos vários candidatos ao cargo, era considerada dos mais próximos de Merkel.

A atual chanceler abandonou a liderança do seu partido com um discurso emocionado e recebeu uma ovação de 10 minutos dos participantes do congresso dos cristãos-democratas.

"Tem sido um grande prazer para mim, uma honra", disse, esforçando-se para conter as lágrimas.

Depois de enumerar os desafios atuais que a Alemanha enfrenta, desde as mudanças tecnológicas até às alterações climáticas e a resistência ao multilateralismo, Merkel disse que "Nestas alturas defenderemos a nossa visão liberal, o nosso estilo de vida, tanto interna como externamente. A CDU de 2018 não pode olhar para trás, mas para a frente, com pessoas novas mas os mesmos valores".

Com a substituição Merkel não perde o seu cargo de chanceler da Alemanha, mas Kramp-Karrenbauer será grande candidata à sua sucessão nas eleições de 2021.

Apesar de ser vista como próxima de Merkel dentro do partido, Kramp-Karrenbauer tem posições distintas em alguns campos, nomeadamente nas relações com a Rússia, sendo defensora de uma atitude mais dura por parte da Europa. Numa entrevista à Reuters, a semana passada, disse que a Europa e os EUA deviam considerar bloquear os navios russos devido à crise na Ucrânia.