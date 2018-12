Luís Castro adia reação ao interesse do Reading para segunda-feira

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, adiou a sua reação à notícia de que o Reading estará a tentar contratá-lo. Segundo o "Record", o clube da II Liga inglesa, que na véspera despediu Paul Clement, está disposto a pagar um milhão de euros por toda a equipa técnica.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o técnico sublinhou que está focado no jogo com o Rio Ave, para o campeonato. "Tudo aquilo que eu possa dizer só o vou fazer na segunda-feira, que é o meu dia livre e que é o dia que eu estou totalmente à vontade para abordar todas e quaisquer questões que sejam fora do Vitória", frisou.

Questionado se teme que o facto de não responder já possa dar azo a interpretações erradas, Luís Castro foi peremptório:

"Na minha vida, sempre caminhei com o que era a minha consciência, não caminho com o que os outros pensam. Aquilo que os outros pensavam quando andava no distrital e na terceira divisão não me interessava para nada e o que os outros pensam quando estou na I Liga não me interessa para nada. Só me interessa a minha consciência."

O problema em Portugal é global, não particular



Luís Castro também foi instado a comentar um estudo que revela que a I Liga portuguesa é o campeonato da Europa com menos tempo útil de jogo. O treinador criticou o facto de o futebol português ter por hábito "reagir a números e particularidades quando o que interessa é o global".

"Vemos de forma sequencial jogos em que os relvados não são bons. Os espaços de treino não são bons. O número de espectadores nas bancadas não é bom. Há treinadores que não se podem levantar do banco. Há as simulações de lesões. Há tudo isso. Como é que nós nos vamos preocupar com uma particularidade se não englobarmos tudo isto? O futebol português tem de ser pensado como tudo", declarou.

Luís Castro tenta "encurtar distâncias para o quarto classificado. O Rio Ave "é uma equipa que tem criado dificuldades aos adversários no momento ofensivo", com Vinícius como principal referência atacante.

"Acredito que o Rio Ave não vem a Guimarães trabalhar para o ponto. Há quatro jornadas estávamos a seis pontos do Rio Ave, mas agora temos os mesmos pontos", lembrou o treinador dos vitorianos.

O encontro entre o quinto classificado, o Vitória, e o sexto, o Rio Ave, está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio D. Afonso Henriques. Jogo com informações na Renascença e em rr.sapo.pt.