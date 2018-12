Kendrick Lamar e Drake dominam nomeações para os Grammys

O rap é o grande destaque das nomeações para os prémios Grammy de 2019. A lista dos candidatos foi divulgada esta sexta-feira, nos Estados Unidos.

Os artistas Kendrick Lamar e Drake dominam as nomeações, com oito e sete, respetivamente.

Drake está nomeado para o principal troféu de álbum do ano, juntamente com Cardi B, Post Malone, Janelle Moanae, Brandi Carlile, Kacey Musgraves, H.E.R., e a banda sonora do filme Black Panther, que foi produzido por Kendrick Lamar. Este ano, conforme tinha sido anunciado, há oito nomeações em vez de cinco para as quatro principais categorias.

Drake e Lamar estão também nomeados para música e disco do ano, juntamente com Carlile.

Também em destaque estão Cardi B, Lady Gaga, Childish Gambino e Maren Morris, com cinco nomeações cada. As nomeações de Lady Gaga são na maioria pelo seu single “Shallow”, que consta da banda sonora do filme “A Star is Born”.

O destaque pela negativa é sem dúvida Taylor Swift, que apesar de já ter vencido 10 Grammys na sua carreira conseguiu apenas uma nomeação, na categoria de pop vocal pelo seu álbum “Reputation”.

As decisões finais dos vencedores dos Grammys serão anunciadas no dia 10 de fevereiro, numa cerimónia em Los Angeles.

As nomeações deste ano confirmam a tendência, já acentuada em 2017, de substituição do rock por hip hop e R&B como géneros musicais mais populares nos Estados Unidos.