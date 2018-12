José Mota sem medo do Sporting. "Ciclos positivos são para quebrar"

O treinador do Desportivo das Aves, José Mota, não se atemoriza perante a sequência de vitórias do Sporting. O técnico acredita que pode derrotar os leões, na visita a Alvalade, para a 12.ª jornada do campeonato.

O Sporting leva quatro vitórias seguidas, três delas com Marcel Keizer. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão do duelo com os leões, Mota frisou que "ciclos positivos também são para quebrar". O Sporting "tem uma ideia de jogo interessante", com o técnico holandês, no entanto, José Mota preferiu realçar o valor do treinador português.

"O treinador português consegue rapidamente assimilar e, se calhar, anular os adversários. O sporting tem pontos muito fortes. Vamos tentar anular esses pontos fortes e tentaremos ser desinibidos, jogar o jogo pelo jogo. Teremos os nossos momentos para atacar e temos de os aproveitar. Se conseguirmos, vamos deixar o Sporting nervoso. Se os deixarmos dominar a seu bel-prazer, vamos ter problemas", assumiu o técnico.



Não houve vídeo da final da Taça



Ainda assim, José Mota falou da "tranquilidade importante" do Sporting e previu um jogo "extremamente difícil", no antro do leão: "Quero chegar lá e demonstrar que temos competência para disputar o desafio."

O Aves lembra a conquista da Taça de Portugal, frente ao Sporting, "com nostalgia", mas Mota não usou um vídeo para motivar os jogadores. "São jogos com características completamente diferentes", frisou.

O Aves tentará testar o bom momento do leão no domingo, às 20h00, no Estádio de Alvalade.