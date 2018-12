“Coletes amarelos”. Governo desaconselha viagens a Paris este fim de semana

O Governo aconselha os portugueses a evitar deslocações não necessárias a Paris este fim de semana.

O aviso está no Portal das Comunidades, alertando para a possibilidade de confrontos este sábado durante as manifestações.

Os viajantes devem prestar atenção aos alertas das autoridades, das câmaras municipais, e informações dos meios de comunicação social, diz o portal.

“As manifestações poderão surgir em Paris, estando especialmente sinalizadas as zonas dos Campos Elísios/Arco do Triunfo, Bastilha, République, Opéra/Grands Magasins (onde se situam as Galerias Lafayette e outras), Assembleia Nacional (perto do Museu d’Orsay), Senado (Jardins do Luxemburgo) e Denfert-Rochereau. Está prevista também uma Marcha pelo Clima (de Nation até République), apesar de vários apelos para a mesma não se realizar”, lê-se.

“Face a isto, recomenda-se no dia 8 de dezembro evitar deslocações não necessárias a Paris, especialmente às zonas mencionadas supra, seguir os conselhos das autoridades e sobretudo evitar quaisquer concentrações de manifestantes”, diz ainda este órgão do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para além das dificuldades em Paris, há ainda alertas para possíveis problemas nos acessos a Bordéus e Marselha, bem como dificuldades de abastecimento de combustível nas regiões de Nice, Aix, Aries, e Avignon.