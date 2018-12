Abel desvaloriza tempo útil de jogo reduzido em Portugal

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, desvalorizou, esta sexta-feira, o estudo do Observatório do Futebol que apontam a Liga portuguesa como o campeonato europeu com menos tempo útil de jogo.

Em conferência de imprensa, o técnico arsenalista revelou que tem "uma opinião completamente contrária" à maioria e afirmou que é tudo "uma questão cultural". Abel preferiu realçar a qualidade do futebol português.

"Temos a tendência para elogiar o que é de fora e para dizer que a galinha da vizinha é melhor do que a minha. A Liga portuguesa tem 45 minutos de tempo útil. A Liga inglesa, considerada a mais competitiva, tem 50 minutos de tempo útil. O futebol português faturou 330 milhões na última época, fico triste quando vejo pessoas darem 'porrada' nele. Não é por acaso que vendemos treinadores e jogadores", salientou.

Apesar disto, Abel reconheceu que falta alguma competitividade à Liga inglesa. Abel apontou os "desequilíbrios económicos e políticos" como a razão para esse dado, que é um "espelho da aldeia global" atual:

"Os pobres cada vez têm menos e o os grandes cada vez têm mais. Se querem mais tempo de jogo e competitividade, sejam mais equilibrados nas distribuições das receitas. Por que razão querem fazer a Superliga Europeia? Se distribuírem melhor os rendimentos, as ligas serão mais competitivas e haverá mais gente nos estádios. Temos o melhor jogador de sempre, os melhores dirigentes e o melhor empresário. A Suécia tem agora o melhor campeonato só por ter o maior tempo útil de jogo?"



Abel não confia em facilidades em Tondela



O terceiro lugar do Braga será posto à prova em Tondela, na 12.ª jornada do campeonato. Abel descreve a equipa de Pepa como "uma equipa organizada e que privilegia o contra-ataque", com "identidade forte".

Abel quer "cumprir bem o plano de jogo e fazer as coisas simples", jogando "do primeiro ao último minuto com a intenção de vencer". O técnico desvalorizou o facto de os beirões estarem no 15.º lugar:

"Esta equipa está em constante alerta. Não avaliamos os adversários pelos resultados, antes pelas dificuldades que criam aos outros. Contra o Benfica, por exemplo, já estavam em vantagem no primeiro minuto. O FC Porto sentiu dificuldades contra eles e só marcou aos 84 minutos."

O Braga-Tondela está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio João Cardoso. Terá informações na Renascença e em rr.sapo.pt.