Rui Vitória não sente que cada jogo seja um teste

Rui Vitória não sente que o facto de quase ter saído do Benfica o coloque sob pressão adicional. Em conferência de imprensa, o treinador encarnado negou que cada jogo seja um teste à sua continuidade.

Em entrevista a Bola Branca, António Simões, antigo jogador do Benfica, salientou que sente simpatia por Rui Vitória, mas questionou-se sobre o que sucederá quando o Benfica voltar a ter um desaire. Esta sexta-feira, o treinador descansou quem teme que o seu futuro seja um "jogo a jogo".

"Não sinto [pressão] em função do que se passou. Mas representar um clube desta dimensão, sentimos pressão desde o primeiro dia. É um clube ganhador, que quer ganhar sempre. Só pensamos em ganhar. Não sinto pressão em especial porque a nossa vida é essa, ir para todos os jogos com uma convicção muito grande. Temos de acreditar, enquanto equipa, que vamos ganhar os jogos. Tivemos esse período menos bom, mas é assim que pensamos daqui para a frente", afiançou o técnico.

Crise não se resolve "com um estalar de dedos"



Após o "drama" de Vitória, o Benfica registou duas vitórias consecutivas. Diante do Vitória de Setúbal, tentará garantir a terceira. Todavia, o treinador assegurou que a crise não se resolve num par de jogos:

"Ninguém sai de um estado menos positivo com um estalar de dedos. Temos confiança no que estamos a fazer e consciência do que temos de fazer. Não foi por ganhar dois jogos que mudei a minha forma de pensar."

Rui Vitória espera encontrar um Vitória "de qualidade, que vem de bons resultados, com uma equipa muito pragmática, sólida e consistente". "Conhecemos muito bem o Vitória de Setúbal", realçou o técnico.