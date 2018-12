“Coletes amarelos”. O que se passa no teu país, Olivier?

Numa altura em que os chamados “coletes amarelos” desafiam o Governo de Macron, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez analisam o que se passa em França.

Os comentadores do “Visto de Fora” olham também para a chegada da extrema-direita ao Parlamento da Andaluzia, que deixou em choque a política espanhola.

Na edição desta semana, os dois correspondentes em Portugal comentam também a visita do presidente da China a Lisboa, a greve dos enfermeiros e a revolta nas cadeias.

Olivier e Begoña explicam ainda o segredo do sucesso do turismo português, dias depois da chuva de prémios conquistados por Portugal nos chamados “Óscares do Turismo”.