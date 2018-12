Lito Vidigal acredita que o Vitória de Setúbal pode bater o Benfica

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, acredita que, se a sua equipa mostrar todas as qualidades que tem demonstrado esta época, poderá derrotar o Benfica, no jogo relativo à 12.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta sexta-feira, o técnico sadino salientou que, seja o Benfica ou o Famalicão e "independentemente das diferenças" de força e recursos para o adversário, o Vitória entra em campo "sempre a pensar em vencer".

"Sabemos que é difícil contra clubes com mais argumentos, mas a nossa mentalidade é sempre a mesma. Todos os adversário merecem-nos respeito, mas pensamos sempre primeiro em nós e continuamos a pensar que podemos vencer", argumentou o treinador.



"Não há momentos perfeitos"



O Benfica vem de crise e o Vitória está numa boa sequência de resultados. Poder-se-ia dizer que este é o "momento perfeito" para receber e tentar bater os encarnados, mas Lito Vidigal rejeitou essa ideia.

Lito quer equilibrar forças dentro de campo: "Os clubes grandes, até pela força que têm, não só pelo que jogam, têm força que dificilmente podemos equilibrar. Onde podemos equilibrar é na ambição, organização e solidariedade. Esta equipa tem mostrado isso. Se eles levarem tudo isto para dentro do campo, as possibilidades que temos de vencer são reais."



O teste ao sétimo lugar dos sadinos está agendado para sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim. O Vitória de Setúbal-Benfica tem relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.