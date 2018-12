Prandelli é o novo treinador do trio de portugueses do Génova

Cesare Prandelli é o novo treinador do Génova. O antigo selecionador italiano é o terceiro a ocupar o cargo, esta temporada. Prandelli sucede ao croata Ivan Juric, que não resistiu aos maus resultados.

O clube italiano, em que militam os portugueses Pedro Pereira, Miguel Veloso e Iuri Medeiros, fez o anúncio em comunicado no site oficial, sem revelar a duração do contrato. Davide Ballardini tinha sido despedido no início de outubro, por não cumprir com as expectativas, mas o que se seguiu foi ainda pior: Juric não ganhou um único jogo.

A corda rasgou-se na quinta-feira, quando o Génova foi eliminado da Taça, nos penáltis, por uma equipa do terceiro escalão. Segue-se Prandelli, de 61 anos, com vasta experiência no campeonato italiano.

Prandelli foi selecionador de Itália durante cinco anos, com a chegada à final do Euro 2012 (perdeu para a Espanha) como ponto mais alto. Na última época, orientou o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.