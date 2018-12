Cândido Costa: "FC Porto está imparável, mas cuidado com Nakajima e Paulinho"

Cândido Costa vê um FC Porto muito forte, no entanto, considera que os azuis e brancos têm de estar atentos à qualidade de alguns dos atletas do Portimonense, no jogo de abertura da 12.ª jornada do campeonato.

A passar um bom momento, os dragões são favoritos a obter a 11.ª consecutiva, diante duma equipa que parece estar em retoma, depois de um mau início de época. Em entrevista a Bola Branca, Cândido Costa, antigo jogador dos dragões aconselha cautela à equipa de Sérgio Conceição.

"O Porto está muito forte, comanda o campeonato de forma isolada, está imparável, não sofreu nenhum golo nos últimos três jogos da Liga. Mas tem pela frente um treinador que conhece a realidade da 'casa', o Folha. A vitória do Portimonense diante do Tondela foi muito importante para a equipa algarvia. A posição da tabela é reveladora de alguma irregularidade, mas a equipa vai subir, certamente. Toda a atenção é necessária, nomeadamente com a velocidade nas alas, com Nakajima e Paulinho em destaque", refere.

Sobre Sérgio Conceição, que teve no Bessa frente ao Boavista a sua terceira expulsão da temporada, Cândido Costa diz que gosta de pessoas que sentem o jogo. A sua reacção depois do golo da vitória, apontado em cima do apito final, justifica-se pela necessidade de descarregar a adrenalina acumulada.



"Adoro gente que sente e não só particularmente do meu clube. Gosto de gente que sente a profissão com paixão, como o faz Sérgio Conceição. É o Sérgio de sempre e não só o Sérgio do FC Porto. O jogo teve muita intensidade, foi marcado pela componente física, grandes duelos, e um golo nos últimos minutos justifica toda aquela alegria, contentamento e o despejar de toda a tensão acumulada durante o desafio", conclui.

O arranque da jornada 12 está marcado para esta sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Portimonense tem relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.