Rui Vitória acredita que a classificação seria diferente sem erros de arbitragem

Rui Vitória acredita que, se não houvesse erros de arbitragem, a classificação do campeonato seria diferente.

O Benfica, que ocupa o quarto lugar, tem-se queixado muito sobre eventuais erros de arbitragem nos jogos do FC Porto, que atualmente lidera o campeonato, e até já enviou uma exposição à Liga e ao Conselho de Arbiragem. Questionado em conferência de imprensa, esta sexta-feira, se acredita que as contas do campeonato seriam diferentes, nesta altura, sem esses erros, o treinador do Benfica foi taxativo: "Acredito."

"Acredito, mas também não me vou pronunciar nesta altura sobre isto, porque o Benfica já fez o que tinha a fazer. Noutras alturas, serei eu a pronunciar-me, mas não agora. Mas acredito que a tabela fosse diferente", confirmou o técnico encarnado.

