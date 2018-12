Felipe sonha com seleção como consequência do FC Porto

Felipe acredita que, fazendo um bom trabalho no FC Porto, poderá regressar à seleção brasileira.

Em entrevista ao jornal "Estado de São Paulo", o central de 29 anos elogia o atual selecionador da canarinha, Tite, que foi seu treinador no Corinthians, e expressa o desejo de voltar a merecer a sua confiança.

"A minha intenção é fazer um grande trabalho no FC Porto e, se estiver bem no meu clube, a seleção poderá ser consequência", afirma o defesa.

Felipe considera que a sua adaptação ao Dragão correu tão bem porque estava, na altura, física e tecnicamente bem e porque o plantel portista o "acolheu muito bem". "Isso ajudou para que eu conseguisse mostrar o meu futebol", afirma.

O central portista também fala da dupla que forma com Éder Militão, também ele internacional brasileiro, mas de apenas 20 anos. "No plantel do Porto, todos se ajudam. Atrás de nós há o Iker [Casillas], que é uma lenda do futebol e que nos orienta bastante. Eu procuro ajudar, assim como os outros jogadores. Aproveito para passar o que já vivi nesses últimos anos na Europa e no clube, o estilo de jogo europeu, a formação tática. Mas todos têm boa relação e os mais antigos do plantel sempre estão a dar apoio a quem chega", afiança.