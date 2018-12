Lisboa. Cheiro a gás leva a evacuação de prédios em São Bento

Alguns prédios da rua de São Bento, em Lisboa, foram evacuados esta sexta-feira de manhã depois de um alerta sobre um forte cheiro a gás.

O Regimento de Sapadores Bombeiros recebeu o aviso às 8h32 e deslocou-se ao local para apurar o que se passava. Por precaução, os moradores dos prédios entre os números 12 ao 20 tiveram de deixar os prédios.

Ao local deslocaram-se também os piquetes as empresas fornecedoras de eletricidade e gás, tendo-se percebido que o cheiro a monóxido de carbono estava relacionado com as cablagens elétricas que servem os edifícios.

Os bombeiros já deixaram o local, ficando os piquetes dos fornecedores de energia.