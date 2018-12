Greve nos comboios. Nenhum Intercidades ou Alfa circularam

A última actualização da CP da greve desta sexta-feira, nem um só Alfa ou Intercidades circulou hoje, até ao momento, nas linhas férreas portuguesas. O chamado longo curso simplesmente não existiu ao longo de todo o diae, no todo nacional, circularam apenas 13 comboios do serviço regional.

Até às 12h00 desta sexta-feira, só se realizaram 37% das ligações de comboio previstas em todo o país, segundo dados avançados à Renascença pela CP.

Na Grande Lisboa, das 284 ligações previstas, realizaram-se 136 (ou seja, 48%). Na área do Porto, dos 106 comboios previstos, circularam 65, num total de 61%.

O maior principal impacto desta paralisação está a acontecer nas ligações de longo curso, onde ainda não se efetuou até agora qualquer ligação, e nos regionais a situação mantem-se difícil. Apenas 10 ligações foram efetuadas.

Os trabalhadores da CP, Infraestruturas de Portugal e da EMEF (a Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário) estão em greve para reivindicar a aplicação dos acordos assinados com o Governo.



CP e Fertagus avisaram, na quinta-feira, que as ligações ferroviárias deveriam sofrer fortes alterações. Da parte do Governo, o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, mostrou-se surpreendido com a decisão do tribunal arbitral de não marcar serviços mínimos.

A Fectrans, uma das estruturas que convocou a greve, mostra-se satisfeita com os níveis de adesão. "Esta é uma greve que abrange seis empresas e de todas chega-nos que há uma forte adesão", diz JOsé Oliveira.

O dirigente sindical diz ainda que "num primeiro balanço, nas Infraestruturas de Portugal temos, na componente ferroviária, encerramento de estações, desguarnecimento de passagens de nível, encerramento de cabines de circulação; na componente não ferroviária os centros regionais das Estradas de Portugal ou estão encerrados ou estão com adesões bastante elevadas; na CP o primeiro balanço é que tudo o que é serviço comercial nas principais estações, isto é, as bilheteiras, estão encerradas e os outros serviços da manhã com fortes perturbações, e na EMEF as oficinas ou estão paralisadas ou a funcionar muito reduzidas, essencialmente com os trabalhadores mais jovens".



[Notícia atualizada às 17h49]