Manuel Mota apita FC Porto-Portimonense

O Conselho de Arbitragem da Federação nomeou Manuel Mota para dirigir o encontro entre FC Porto e Portimonense, que abre a 12.ª jornada do campeonato.

O árbitro da AF de Braga terá como assistentes Jorge Fernandes e Nuno Manso. O quarto árbitro será Tiago Mendes. João Pinheiro foi nomeado como videoárbitro da partida, com Bruno Rodrigues a coadjuvá-lo.

A 12.ª ronda do campeonato arranca esta sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Portimonense tem relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.