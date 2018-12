Raúl Jiménez pode render mais 38 milhões ao Benfica

O Wolverhampton está satisfeito com o rendimento de Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica até ao final da época, e pretende acionar a opção de compra, segundo informa o jornal "O Jogo", esta sexta-feira.

De acordo com a publicação, os dirigentes do clube inglês já estão convencidos a avançar para a contratação definitiva do avançado mexicano e só uma quebra de rendimento poderá levá-los a mudar de ideias. Assim, o Benfica deverá receber mais 38 milhões de euros. Valor que, a juntar aos três milhões recebidos pela cedência, levará o montante total recebido pelas águias, pelo jogador de 27 anos, aos 41 milhões.

Na época de estreia na Premier League, num clube recém-promovido, Raúl Jiménez leva quatro golos e quatro assistências em 15 jogos.