Miguel Frasquilho alerta: “Aeroporto da Portela pode vir a ser o pior do mundo na pontualidade”

O presidente do conselho de administração da TAP esteve na Manhã da Renascença e confirmou novas rotas para os Estados Unidos e para a Europa no próximo ano, apesar das dificuldades em operar no aeroporto de Lisboa.

Nestas declarações, Miguel Frasquilho queixou-se da falta de condições.

“Prevê-se que o terminal 3 do Montijo possa estar operacional em 2022. Até lá, vai ter que existir melhoramentos importantes na Portela, porque neste momento a pontualidade está abaixo dos 50% - dados de 2018. Se nada for feito, dentro de dois ou três anos, o Aeroporto da Portela será em termos de pontualidade o pior do mundo”, alerta este responsável, lembrando que atualmente é 22.º pior.

A tal ponto que a TAP apareceu recentemente nos últimos lugares em comparação com outras 200 companhia aéreas. A falta de pontualidade dos aviões prejudica os passageiros, claro, mas também a própria empresa, que este ano já perdeu cerca de 100 milhões de euros em custos relacionados com os atrasos.