Sporting e Benfica em duelo por Luiz Phellype

Sporting e Benfica estão a negociar por Luyz Phellipe, segundo avança o jornal "A Bola", esta sexta-feira. Os leões encontram-se em negociações adiantadas com o empresário do avançado brasileiro, enquanto as águias já têm acordo com o Paços de Ferreira, clube que ele representa.

Conforme Bola Branca adiantou na altura, o Sporting chegou a ponderar contratar Luiz Phellype no verão. O avançado brasileiro, de 25 anos, está em final de contrato, o que o torna uma contratação mais acessível. Esta época, Luiz Phellype tem cinco golos em 11 jogos pelos castores.

Perante a necessidade de reforçar a frente de ataque de Marcel Keizer, o avançado volta, agora, a ser alvo do Sporting, desta feita com maior afinco. Conforme conta "A Bola", Hugo Viana, responsável pelas relações internacionais e pelo mercado, e Deco, antigo jogador e agora empresário, tiveram uma reunião com o empresário do jogador, João Aragão. As conversações terão tido evolução positiva, o que terá feito o Sporting acreditar que o negócio será possível.

No entanto, o Benfica entrou em cena, também na quarta-feira, quando o Paços foi jogar à Luz. Os responsáveis dos dois clubes encontraram-se no estádio para o encontro, adiantaram negociações e colocaram-se na frente da corrida. Diz "A Bola" que o acordo foi conseguido e que o Benfica acredita que o negócio está fechado.

O "Record" garante mesmo que o Benfica já tem Luiz Phellype "preso" para janeiro. A publicação avança, inclusive, que o clube encarnado também já terá tudo acertado com o jogador, faltando apenas definir últimos detalhes, como a duração do contrato.

Dois clubes à espreita e um jogo de percentagens



Contudo, não são só os rivais de Lisboa que estão atrás de Luiz Phellype. Ainda de acordo com "A Bola", o Chaves já tem um pré-acordo com o Desportivo de Chaves, que seria válido a partir de 1 de janeiro, com vista a um futuro contrato a partir do próximo curso e válido por três épocas.

Valor que não terá validade jurídica, uma vez que jogadores em final de contrato só se podem comprometer com novos clubes com antecedência de seis meses, mas pelo qual o Chaves terá desembolsado 50 mil euros. O Benfica é quem oferece solução, diz "A Bola": emprestar Luiz Phellype ao Chaves até final da época, adiando a entrada na Luz para o verão.

O Paços de Ferreira detém 70% do passe de Luiz Phellype, enquanto a Traffic, empresa brasileira, é dona de 20%. O empresário Tiago Ribeiro, antigo presidente da SAD do Estoril, clube a que o avançado foi contratado, tem em sua posse os restantes 10%.

O Sporting de Braga tem direito de preferência sobre Luiz Phellype, embora o documento tenha sido assinado apenas entre guerreiros e castores. Ainda assim, o clube minhoto está atento ao negócio.