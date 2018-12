Luiz Phellype entre Alvalade e a Luz

Luiz Phellype é a estrela das capas dos jornais desportivos desta sexta-feira. O avançado do Paços de Ferreira está a ser disputado por Sporting e Benfica.

"Rivais em luta", titula o jornal "A Bola". Sporting está em negociações adiantadas com o empresário do jogador, Benfica já chegou a acordo com o Paços. Avançado brasileiro, de 25 anos, termina contrato no final da época, mas leões e águias querem-no já em janeiro. Tinha sido prometido ao Chaves, por 50 mil euros. O "Record" coloca o Benfica na frente da corrida: "Luiz Phellype águia em janeiro." Benfica e Paços têm acordo para transferência, só falta definir duração do contrato do atleta.

Quanto ao FC Porto, "O Jogo" faz manchete com o "contra-ataque" de Sérgio Conceição, relativamente às polémicas do Bessa. SAD quer garantir Caio Fernandes, do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, já no Mundial de clubes.

De volta ao Benfica, Ferreyra mais perto da saída, Castillo tem proposta do México e Zivkovic só sai por, pelo menos, 30 milhões de euros, diz o "Record". Jiménez vai render mais 38 milhões de euros, revela "O Jogo". Wolverhampton vai acionar opção de compra.

No que toca ao Sporting, Varandas não vende titulares em janeiro, garantem os jornais. Bas Dost quer chegar aos 100 golos de leão ao peito ainda esta época. Montero está na mira do Olympiacos.

"Nakajima está 80% no Wolverhampton", confirmou Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, a Bola Branca. Reading dá um milhão de euros para levar Luís Castro do Vitória de Guimarães.