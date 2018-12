Golfe. Pedro Figueiredo é o português mais bem classificado na África do Sul

No final do primeiro dia do Open da África do Sul, o melhor português é Pedro Figueiredo, que está no grupo dos 17.º classificados.

Pedro Figueiredo, 344 do mundo, fez 67 tacadas, quatro abaixo do par.

Já Stephen Ferreira segue com 70 pancadas, uma abaixo do par.

Por sua vez, a José Felipe Lima o dia não foi positivo e terminou com uma tacada acima do par (72).

Haverá mais três voltas ao green. A prova é liderada, para já, por Louis Oosthuizen, da África do Sul, com 62 tacadas, 9 abaixo do par.

No pódio seguem Kurt Kitayama e Madalitso Muthiya, 8 abaixo do par.