O Benfica B venceu o Farense por 1-0 no jogo de abertura da jornada 11 da II Liga de futebol.

O golo dos encarnados foi apontado pelo brasileiro Daniel dos Anjos, ao minuto 85, cerca de cinco minutos depois de ter entrado.

A equipa treinada por Bruno Lage sobe provisoriamente ao segundo posto do campeonato, com os mesmos pontos que o Famalicão e só atrás do Paços de Ferreira.

Já o Farense está no 6.º lugar, com 16 pontos.