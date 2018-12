Benfica chega-se à frente no andebol

No fecho da jornada 13 do campeonato nacional de andebol, o Benfica derrotou o Belenenses por 33-30.

Bruno Moreira, dos azuis, foi o melhor marcador do encontro com 9 golos seguido pelo benfiquista Alexandre Cavalcanti com 6.

O campeonato continua a ser liderado por Sporting e FC Porto.

Classificação

1- Sporting 37 pontos

2- FC Porto 37

3- Benfica 35

4- Águas Santas 31

5- ABC Braga 30

6- Madeira SAD 29

7- Belenenses 29

8– Boa Hora 24