Eduardo eleito melhor guarda-redes do mês da Eredivisie

O guarda-redes português Eduardo foi eleito o melhor guarda-redes do mês de novembro da Eredivisie.

Aos 36 anos, o guardião luso está emprestado pelo Chelsea ao Vitesse, clube onde é dono e senhor da baliza. Este mês, Eduardo foi titular na vitória frente ao Willem II e Utrecht, no empate contra o Emmen e na derrota frente ao líder PSV. No total, Eduardo sofreu quatro golos.

O guarda-redes português foi eleito no onze do mês, que partilha com Mazraoui (Ajax), De Ligt (Ajax), Cavlan (FC Emmen) e Tagliafico (Ajax); David Neres (Ajax), Doan (Groningen) e Frenkie de Jong (Ajax); Mahi (Groningen), Bergwijn (PSV Eindhoven) e Luuk de Jong (PSV Eindhoven).

Eduardo foi internacional português em 36 ocasiões e já passou pelo Braga, Beira-Mar, Vitória de Setúbal, Génova, Benfica, Dínamo de Zagreb e Chelsea.