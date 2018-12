Benfica e Fonte Bastardo venceram no voleibol da Europa

Benfica e Fonte Bastardo seguem em frente na Taça Challenge de voleibol.

Os encarnados derrotaram o Iraklis Petosfirisi, na Grécia, por 3-0 e a equipa açoriana ganhou, na Suíça, ao Brno, por 3-1.

Theo Lopes fez 18 pontos, Raphael Oliveira (nove), André Lopes (sete) e Marc Honoré (sete).

A equipa da Luz já tinha vencido em casa por 3-0 e repetiram o resultado com os parciais 25-13, 25-12 e 25-15.

Já o Fonte Bastardo ganhou com os parciais 31-29, 20-25, 25-20 e 25-15.

Nos oitavos de final da prova europeia, o Benfica vai defrontar os romenos do ACS Zalau, enquanto a Fonte Bastardo vai agora defrontar o Draisma Dynamo Apeldoorn, que eliminou o Caldas. A equipa portuguesa até ganhou esta quinta-feira por 1-3 (25-19, 21-25, 17-25 e 21-25) mas tinha perdido 3-0 na primeira mão.

Na quarta-feira, o Sporting já tinha assegurado um lugar nos 'oitavos', ao perder por 3-2 no reduto dos bielorrussos do Stroikel, depois da vitória caseira por 3-1, marcando encontro na fase seguinte com os turcos do Maliye Milli Piyango.