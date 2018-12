Torre Eiffel e Louvre fechados por medo dos "coletes amarelos"

As autoridades francesas vão fechar dezenas de museus, locais turísticos e lojas no sábado. Entre eles estão os icónicos Torre Eiffel e Museu do Louvre.

O governo teme que a violência da semana passada em Paris se volte a repetir.

"Não podemos correr o risco quando conhecemos a ameaça", disse o ministro da Cultura, Franck Riester, à rádio RTL, acrescentando que os agitadores de extrema direita e extrema esquerda planeam aproveitar-se das manifestações de "coletes amarelo" em Paris para se infiltrar.

O governante acrescentou que o museu de Orsay, as duas óperas e o Grand Palais são outros locais que vão estar fechados uma semana após os manifestantes saquearem e desfigurarem o Arco do Triunfo.

O governo de Emmanuel Macron anunciou que ia suspender por seis meses a taxa sobre os combustíveis que esteve na base dos primeiros protestos dos "coletes amarelos".

Na sequência desse anúncio, a premiada jornalista franco-argelina Nabila Ramdani, que acompanhou vários destes protestos nas últimas semanas, citou um dos "coletes amarelos" a criticar as "migalhas" dadas pelo Governo francês e a garantir que as manifestações "estão só a começar".

Não podia garantir a segurança

A Torre Eiffel também será fechada no sábado devido aos protestos, informou a operadora do site SETE, alertando que não poderia garantir a segurança dos visitantes.

Os manifestantes estão a convocar através das redes sociais para o "Ato IV" - quarto fim de semana de protesto - o primeiro-ministro Edouard Philippe disse que 65 mil policiais serão acionados para impedir a repetição do caos de sábado em Paris, quando manifestantes incendiaram carros e saquearam lojas dos Campos Elísios.

Pelo menos quatro dos jogos de futebol da primeira divisão do fim de semana foram cancelados. A polícia de Paris pediu a dezenas de donos de lojas e de restaurantes nas áreas dos Campos Elísios e da Bastilha fechassem no sábado e pediu às autoridades locais para removerem qualquer objectos nas ruas que poderiam ser usadas como projéteis.

O governo também está a considerar o uso de tropas atualmente usadas em patrulhas antiterroristas para proteger os prédios públicos.

Esta quinta-feira, mais de 140 pessoas foram detidas num único protesto em Mantes-la-Jolie, na cidade de Yvelines, em que os manifestantes e a polícia se confrontaram frente a uma escola. O protesto foi convocado para contestar uma proposta governamental de reforma do sistema escolar. Dezenas de outras escolas foram bloqueadas por outros protestos em cidades como Marselha e Paris.