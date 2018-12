Estaremos a regressar à "idade do gelo" dos direitos humanos?

São muitas queixas, principalmente para um Estado tão pequeno. Para mim, a justificação reside no facto de a justiça ser daquelas áreas em que os direitos humanos são menos compreendidos e aplicados na decisão concreta dos casos – muitas vezes não por responsabilidade de quem aplica justiça, mas pelo próprio modo como está estruturado o mecanismo judiciário português.

No ano passado, 197 portugueses apresentaram queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) contra a justiça portuguesa e 10 ganharam os processos. Não serão casos a mais para um Estado de Direito democrático?

À Renascença , Saragoça da Matta diz que o respeito pelos direitos humanos é como as eras glaciais: vai e vem. E teme que, neste momento, estejamos a entrar de novo na idade do gelo. Reconhece ainda que, no que toca à justiça portuguesa, há muitas vezes uma grande distância entre uma lei correta e uma prática nem sempre isenta de erros.

No dia em que se celebram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o advogado português deixa transparecer o seu pessimismo relativamente aos retrocessos no respeito por direitos que já pareciam adquiridos.

Por regra, o agressor é masculino, mas sabemos que também há situações de agressão no feminino, e aí entram as cifras negras já que é muito mais difícil a um homem apresentar queixa por violência doméstica enquanto vítima.

Se bem me recordo, a própria presidente da Associação das Mulheres Juristas deu uma entrevista em que ainda mantém a posição de que as crianças estão bem é com a mãe, dando a ideia de que os pais são incapazes, violentos ou desinteressados. Ora, não podemos afirmar o princípio da igualdade, mas depois defender que os homens não podem cuidar dos filhos ou que as mulheres são "fáceis" e por isso os homens abusam delas. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Há muitas decisões e comentários infelizes relativamente ao género feminino, mas diria que há muita descriminação relativamente aos homens porque menosprezam o seu papel num outro campo.

Um exemplo concreto é a obrigatoriedade de todas as escutas telefónicas serem vistas por um magistrado para ser feita uma seleção entre o que é e o que não é relevante. Como é que é possível que escutas telefónicas que não relevam de todo, acabem por ficar no processo até ao fim, até ao julgamento?

Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, com que problemas é mais confrontado?



Uma parte muito significativa vem das prisões, que é uma área da sociedade pela qual muito poucos portugueses se preocupam e as condições prisionais deixam muito a desejar. A Comissão não tem uma competência de atuação direta nessas matérias, mas reencaminha os casos para as entidades oficiais, pedimos explicações e alertamos para que a situação é violadora dos direitos do homem.



Também recebemos protestos de pessoas individuais a queixarem-se do funcionamento da justiça e até do comportamento dos próprios advogados, [queixas que] remetemos para as instituições oficiais, neste caso a Ordem dos Advogados.

E também existem pessoas que se queixam de situações que, por terem levado 10, 15 ou 20 anos a resolver, as deixaram na miséria. Em regra, o que tentamos fazer é encaminhar as pessoas para quem as possa ajudar, mas eu diria que os direitos económicos, sociais e culturais talvez sejam o capítulo em que Portugal mais precisa de amadurecer.

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem acrescentou os direitos sociais e as questões da natureza e do ambiente à sua designação. A Declaração Universal dos Direitos do Homem não fala diretamente da proteção do ambiente, que hoje é um problema fundamental de direitos humanos. Acha que esse aspeto devia ser acrescentado?



Não precisamos de alterar os textos internacionais. Os textos internacionais, e depois alguns mais sectoriais, chamam muito a atenção do direito romano como sendo fundamental para o desenvolvimento integrado da personalidade do ser humano. Ora, este direito não pode ser o livremente exercido se não houver condições à volta que permitam.

O ser humano precisa de um ambiente saudável. É uma das condições para poder exercer os seus direitos. Não é necessário alargar a previsão dos textos porque decorre da sua própria essência.

Os direitos humanos têm um caráter expansivo. Começaram por ser uma luta contra o poder para se poder votar, intervir na vida política, ser eleito, não ser preso sem culpa formada, não poder ser despojado de todos os bens de uma só vez por sanção administrativa ou mesmo judicial. Chegámos depois a uma fase muito maior de desenvolvimento, em que reconhecemos o direito à habitação, ao trabalho, à educação, os direitos das crianças. Decorre da lógica do sistema que haja também este direito ao ambiente.