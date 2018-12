Andar de bicicleta sem capacete dá multa? PSP diz que sim, Câmara de Lisboa diz que não

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) contrariou esta quinta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP) quanto ao uso de capacete para andar de bicicleta ou de trotinete na cidade.

No Twitter, e depois de uma semana de fiscalização que levou a PSP a multar inúmeras pessoas por não usarem capacete ao circularem nestes veículos pela capital, a autarquia disse no Twitter que "entende que a lei não obriga à utilização de capacete, tal como diz no regulamento de utilização da EMEL", em referência às bicicletas GIRA disponibilizadas por aquela empresa de gestão de estacionamento.