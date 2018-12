Mattheus Oliveira: "Sabemos que podemos vencer o Rio Ave"

Mattheus Oliveira, médio brasileiro emprestado pelo Sporting ao Vitória de Guimarães, acredita numa vitória frente ao Rio Ave e destaca o bom momento de forma da equipa.

Em declarações à margem de uma ação de solidariedade na Vitória Store, o médio brasileiro destaca a qualididade do Rio Ave: "Eles são uma grande equipa, jogam futebol bonito e procuram contra-ataques rápidos. Mas nós sabemos que conseguimos vencer.

"O jogo é em nossa casa e o apoio dos nosso adeptos tem sido essencial. Temos condições para vencer e fazer um grande jogo", adicionou.

Mattheus, que recentemente conquistou um lugar no onze inicial de Luís Castro, fala no momento que a equipa atravessa. "Estamos numa sequência de bons resultados, com oito jogos sem perder e sem sofrer golos há quatro jogos. Queremos continuar e fazer o Vitória subir na classificação".

A título pessoal, o médio gostaria de se estrear na lista de marcadores e fala sobre o estilo de jogo de Luís Castro: "Ele gosta de jogar com a posse de bola e isso para mim é muito bom, porque também gosto de ter a bola".

O Vitória de Guimarães é atualmente quinto classificado, com 18 pontos somados. Este fim-de-semana enfrenta o Rio Ave, sexto em igualdade pontual.