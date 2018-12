Equador diz que "há condições" para Assange sair da embaixada onde vive há seis anos

O Presidente da República do Equador disse esta quinta-feira, em entrevista, que estão reunidas as condições para o fundador do Wikileaks, Julian Assange, abandonar a embaixada do Equador no Reino Unido, onde vive desde 2012.

Segundo Lenin Moreno o país sul-americano já recebeu garantias, por escrito, de que o ativista não será extraditado para qualquer país que tenha a pena de morte.

Nas suas declarações Moreno nunca diz que Assange será obrigado a abandonar a embaixada, mas afirma que os seus advogados estão a considerar o que fazer a seguir.

Assange afirma que existe um processo secreto contra ele nos Estados Unidos, por revelar informaçao secreta no Wikileaks.