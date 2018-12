Battaglia recupera da lesão na piscina

Rodrigo Battaglia, médio argentino do Sporting, partilhou um dos momentos do longo processo recuperação da lesão no joelho, e deixou um agradecimento aos adeptos leoninos.

Numa publicação nas redes sociais, Battaglia mostrou uma fotografia na piscina e prometeu continuar a trabalhar para recuperar da grave lesão contraída na partida frente ao Santa Clara:

"Dia após dia a trabalhar e a melhorar com a minha reabilitação. Obrigado a todos pelo apoio", pode ler-se na descrição.

O internacional argentino foi operado a uma ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior do joelho direito, após a partida frente ao Santa Clara a contar para a nona jornada da I Liga. Battaglia poderá voltar aos relvados entre abril e meio, pelo que deverá falhar grande parte da época.

Battaglia estava a ser peça importante no Sporting esta época. Disputou 11 jogos em 15 possíveis, todos como titular e jogando os 90 minutos.