Montalegre triplica capacidade do estádio para o Benfica

O Montalegre vai triplicar a lotação do Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira para receber o Benfica, em partida a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Em declarações à Lusa, o presidente do clube Paulo Viage confirma que o recinto poderá receber seis mil espectadores:

"Atrás de cada uma das balizas vamos colocar uma bancada com cerca de 1500 lugares cada e, no lado contrário à bancada central, ficará uma com mil lugares, o que nos permitirá ter seis mil lugares no total".

Viage falou ainda sobre uma intervenção para melhorar as condições do relvado: "Está a decorrer uma obra, e a partir de sexta-feira começará a receber a relva nova. Até terça-feira estará pronta e depois ficará em repouso até ao dia de jogo".

Assim sendo, até à partida frente ao Benfica, o Montalegre disputará as partidas em casa no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, casa dos juniores e equipa satélite do Chaves.

O Montalegre-Benfica tem data marcada para dia 19 de dezembro, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.