Dalot: "É um sonho trabalhar com o Mourinho"

Diogo Dalot estreou-se a titular na Premier League pelo Manchester United na quarta-feira, em jogo grande frente ao Arsenal. O jovem lateral direito português mostrou-se orgulhoso pelo marco e deixou grandes elogios a José Mourinho.

Em declarações reproduzidas no site dos "red devils", o jovem defesa direito mostrou-se orgulhoso por fazer os seus primeiros 90 minutos na Premier League, no empate caseiro a duas bolas frente aos "gunners":

"Estaria mais feliz com uma vitória, mas estou muito contente por ter feito os meus primeiros 90 minutos. Estou ansioso por mais. Sempre que o treinador precisar, vou estar pronto".

José Mourinho mereceu rasgados elogios de Dalot, que fala em "sonho" tornado realizado: "Com a ajuda de todos, acho que posso melhorar muito. O Mourinho oferece-nos todo o seu conhecimento e experiência. É um dos melhores treinadores de sempre e é um sonho poder trabalhar e aprender com ele".

Dalot mostrou-se muito satisfeito por jogar na Premier League, "a melhor liga do mundo":

"Para mim foi um grande feito jogar contra o Arsenal, mas ainda preciso de continuar a adaptar-me ao treinador, à liga e à equipa. Acompanho a Premier League desde que me lembro, é a melhor liga do mundo, com outra intensidade. Não estava nervoso para o jogo, mas sim confiante e preparado".

O defesa direito chegou ao Manchester United este verão, vindo do FC Porto, mas não tem tido a vida fácil devido a lesões. Dalot arrancou a época lesionado, devido a uma operação no final da temporada passada. Depois de completada a recuperação, voltou a lesionar-se num jogo pela seleção sub-21, frente à Bósnia.

Até agora, Dalot fez 90 minutos na Liga dos Campeões, frente ao Young Boys, dois jogos na Premier League e um jogo na Taça da Liga.