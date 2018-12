E os nomeados são… Conheça os candidatos aos Globos de Ouro de 2019

Quer os nomeados quer os vencedores dos Globos de Ouro são escolhidos por 88 membros da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood. O objetivo é distinguir a excelência na televisão e no cinema, tanto no mercado americano como estrangeiro. A série Vice lidera as nomeações para esta edição, com seis categorias.

Entre as séries nomeadas encontram-se ainda sucessos como "The Good Place", "The Marvellous Mrs. Maisel", "The Kominsky Method" e "The Handmaid's Tale".

Nas categorias de cinema encontram-se filmes como "Mary Poppins Returns", "Blackkklansman", "Green Book" e "Roma", uma longa-metragem mexicana que, devido às regras existentes, não pode vencer o melhor filme.

Este ano a cerimónia será apresentada pelos atores Sandra Oh (Grey's Anatomy) e Andy Samberg (Brooklyn Nine Nine e Saturday Night Live).

Consulte aqui as listas de nomeações para as principais categorias.