No jogo 250 como treinador, Sérgio só pensa na vitória

Sérgio Conceição não olha muito a marcas e recordes. O treinador do FC Porto cumprirá, na receção ao Portimonense, para a 12.ª jornada do campeonato, o jogo 250 da carreira nos bancos, no entanto, o treinador só tem olhos e pensamentos para a vitória - que seria a 11.ª consecutiva.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, Sérgio admitiu que não dá "grande relevância" a marcas de carreira. "Focamo-nos no adversário. São 250 jogos, que parece que foi ontem que comecei e já começam a ser muitos. Espero atingir muitos mais no futuro. Mas a minha preocupação é manter a equipa focada, consciente de que o Portimonense é uma equipa difícil", sublinhou o técnico portista.

Sérgio Conceição espera um jogo duro no Dragão. Basta lembrar que os algarvios são "besta negra" de Casillas, pois marcaram-lhe sempre golos:

"Em todos os jogos que defrontámos o Portimonense, fez-nos sempre golos, apesar de termos conseguido ganhar. Tem qualidade individual e um treinador [António Folha] que conhece esta casa e conhece-me bem também a mim. Vai ser um jogo difícil, mas temos de assumir as despesas do jogo e tentar conquistar três pontos importantes."



Para o treinador, o golo no último minuto, no Bessa, mostra que "a equipa está muito comprometida" e que "acredita até ao apito final do árbitro". Para Sérgio se uma equipa "está a ganhar por dois golos, tem de ir à procura do terceiro". O mais difícil é prolongar os bons momentos.

Sérgio quer ver Jackson no Dragão



Jackson Martínez, figura histórica do FC Porto, está em dúvida para o jogo, devido a lesão. O melhor marcador de sempre do Estádio do Dragão joga agora no Portimonense, mas nem Sérgio Conceição o esquece.

"Gosto sempre de defrontar os melhores jogadores, que contribuem para um bom espetáculo e para os jogos bem jogados. O Jackson é um jogador de que toda a gente gosta. Não privei com ele, mas do que ouço da passagem dele no FC Porto, é um ser humano espetacular e um futebolista de eleição. Nos últimos dois ou três anos, tem sofrido muito com problemas físicos. Nota-se pela forma de estar no futebol que é uma pessoa muito apaixonada por aquilo que faz", assinala o técnico.

Sérgio não sabe se Jackson jogará, ou não, frente ao FC Porto, mas de uma coisa tem a certeza: "Se ele vier, vou cumprimentá-lo e felicitá-lo pela carreira, não só no FC Porto, mas também no futebol em geral."

As reuniões estão todas marcadas para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Portimonense tem relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.