Lisboa recebe exposição de Joaquín Sorolla, um "mestre da luz intensa"

"Terra Adentro - A Espanha de Joaquín Sorolla” é inaugurada no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa. São 118 obras para ver daquele que é considerado um "mestre da luz intensa".

Na visita guiada à comunicação social, esta quarta-feira, o diretor do museu, António Filipe Pimentel, fala de Joaquin Sorolla como “um pintor extraordinário, mas pouco conhecido em Portugal, e que o MNAA sempre desejou expor". Surge através de uma coligação estabelecida entre a Direção-Geral do Património Cultural, o Ministério de Cultura e Desporto, de Espanha, e a Fundação Museu Sorolla.

A natureza atravessa as obras em exposição. As paisagens que gostava de pintar ao ar livre, durante as viagens que realizou em Espanha, na viragem do século XIX para o século XX. São também expostas pinturas da vida quotidiana, grandes cidades, como Toledo, o mar e as praias, entre outros. Existe uma sala dedicada às obras de caráter etnográfico, que apresentam a Espanha rural e o seu nacionalismo estético, de inspiração regionalista.

Esta exposição esteve exposta no Museu Sorolla, em Madrid, em 2016, mas para o MNAA foi criada uma versão mais extensa, com novos núcleos e obras de forma a dar ao público português uma visão mais ampla do trabalho do pintor.

De acordo com a comissária da mostra, a investigadora Carmen Pena, esta exposição "é sobre a beleza dos quadros de Sorolla, reveladores de uma cultura, e de uma certa época em Espanha".

Abre ao público na sexta-feira e encerra a 31 de março de 2019.