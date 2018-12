​AICEP anuncia: “Maior empresa agro-alimentar chinesa vai ter centro de serviços no Porto”

O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo (AICEP) faz um balanço muito positivo da visita do Presidente chinês a Portugal.



Durante a estadia de Xi Jinping foram assinados perto de duas dezenas de acordos de investimento e empresariais, revela Luís Castro Henriques.

“Assinaram-se um conjunto de protocolos que são importantes, seja para financiamento, seja para parcerias entre empresas e entre bancos”, diz este responsável, destacando que a “agência assinou um acordo com a maior empresa agro-alimentar chinesa e que irá criar o seu centro de serviços para a Europa aqui no Porto, em Matosinhos”.

Nestas declarações à Renascença, Castro Henriques garante tratar-se de “uma sede de operações que é relevante”.

“Espero que este seja o primeiro de muitos investimentos na área de serviços, em Portugal”, remata.

O Presidente chinês Xi Jiping visitou Portugal durante dois dias. No plano político, foi também firmado um acordo com o primeiro-ministro português, António Costa, referindo que Portugal e China estão muito empenhados na promoção e aprofundamento da estratégia de reforço do apoio e cooperação em organizações como a ONU.