Sub-17 e sub-19 conhecem adversários nos apuramentos para Europeus

As seleções nacionais de sub-17 e sub-19 ficaram, esta quinta-feira, a conhecer os respetivos adversários nas fases de qualificação para os Europeus de 2019 e 2020.

Ultrapassada a fase inicial de qualificação para o Euro 2019, a seleção de sub-17 terá de disputar a ronda de elite. Aí, terá pela frente, no grupo 6, as seleções da Rússia, da Polónia e da Escócia. A ronda de elite disputar-se-á no país britânico, em março de 2019. Apuram-se os primeiros classificados de cada um dos oito grupos, assim como os sete melhores segundos classificados. A fase final será disputada na República da Irlanda, entre 3 e 19 de maio.

A seleção portuguesa de sub-17 também ficou a saber a disposição do seu grupo na fase de qualificação para o Euro 2020, que se disputará na Estónia. Portugal ficou inserido no grupo 8, juntamente com Ucrânia, Geórgia e Albânia. Os encontros serão realizados em solo luso, entre os dias 13 e 19 de novembro de 2019. Os dois primeiros classificados de cada grupo, assim como os quatro melhores terceiros classificados, passarão à ronda de elite.

Por fim, os sub-19, que discutirão a passagem à fase final do Euro 2019, na ronda de elite. A equipa das "quinas" terá pela frente Escócia, Turquia e Chipre. As partidas do grupo 6 serão disputadas entre 20 e 26 de março de 2019, em Portugal. Só os primeiros classificados passam à fase final, que se realizará na Arménia, entre 14 e 27 de julho.